Neto de ex-prefeito é sequestrado durante tentativa de roubo na zona sul de São Paulo
Alexandre Curiati, de 24 anos, foi abordado por criminosos enquanto dirigia na região do Morumbi
Alexandre Curiati, de 24 anos e neto do ex-prefeito Antônio Salim Curiati, foi sequestrado durante uma tentativa de roubo na zona sul de São Paulo. Ele foi abordado por criminosos enquanto dirigia na região do Morumbi. Durante a ação, um dos ladrões entrou no carro de Alexandre, enquanto outro foi morto em confronto com a polícia. Alexandre ficou sob ameaça por 40 minutos até que o criminoso abandonou o veículo e a vítima, levando seu celular e a carteira. O carro foi encontrado na Vila Andrade com as rodas furtadas. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso e busca identificar os outros envolvidos.
