Neto de ex-prefeito é sequestrado durante tentativa de roubo na zona sul de São Paulo

Alexandre Curiati, de 24 anos e neto do ex-prefeito Antônio Salim Curiati, foi sequestrado durante uma tentativa de roubo na zona sul de São Paulo. Ele foi abordado por criminosos enquanto dirigia na região do Morumbi. Durante a ação, um dos ladrões entrou no carro de Alexandre, enquanto outro foi morto em confronto com a polícia. Alexandre ficou sob ameaça por 40 minutos até que o criminoso abandonou o veículo e a vítima, levando seu celular e a carteira. O carro foi encontrado na Vila Andrade com as rodas furtadas. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso e busca identificar os outros envolvidos.



