Nicolás Maduro e esposa se declaram inocentes durante audiência de custódia em Nova York

O ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e sua esposa, Cilia Flores, se declaram inocentes durante a audiência de custódia que ocorreu nesta segunda-feira (5). De acordo com o New York Times, ao sair da Corte americana, Maduro teria dito que ele é um prisioneiro de guerra.

Delcy Rodríguez, vice-presidente da Venezuela, assumiu interinamente o cargo de presidente. Já o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reforçou que eles estão comando do país e que há diversas empresas norte americanas interessadas no petróleo venezuelano.