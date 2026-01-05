Nicolás Maduro e esposa se declaram inocentes durante audiência de custódia em Nova York
O casal deve passar por outras audiências e seguirá detido no presídio federal do Brooklyn
O ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e sua esposa, Cilia Flores, se declaram inocentes durante a audiência de custódia que ocorreu nesta segunda-feira (5). De acordo com o New York Times, ao sair da Corte americana, Maduro teria dito que ele é um prisioneiro de guerra.
Delcy Rodríguez, vice-presidente da Venezuela, assumiu interinamente o cargo de presidente. Já o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reforçou que eles estão comando do país e que há diversas empresas norte americanas interessadas no petróleo venezuelano.
A expectativa é que Nicolás Maduro e Cilia Flores passem por ouras audiências de custódia. Eles seguirão detidos no presídio federal do Brooklyn.
