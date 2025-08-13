Nova moda? Adultos usam chupeta como forma de aliviar estresse e ansiedade
O uso contínuo pode prejudicar a higiene bucal e aumentar o risco de infecções
Alguns adultos têm recorrido ao uso de chupetas como uma forma de aliviar o estresse e a ansiedade em momentos de crise. A tendência, que surgiu na China, vem ganhando força no Ocidente. Nas prateleiras, é possível encontrar modelos variados, e na internet já existem anúncios voltados especificamente para o público adulto. Os preços variam de R$ 5 a R$ 300. Enquanto alguns usam a chupeta durante o trabalho ou nos estudos, outros recorrem a ela como uma forma de se reconectar com a infância. No entanto, especialistas alertam: o uso contínuo pode prejudicar a higiene bucal e aumentar o risco de infecções.
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!
Últimas