Novas imagens mostram fuga de motorista que agrediu idoso no litoral de SP

Novas imagens mostram a fuga do motorista que agrediu um idoso em Praia Grande (SP). Vizinhos reclamavam do ronco do motor do carro do homem. Durante a discussão, ele desferiu socos e chutes contra um idoso. Ele então pegou algumas sacolas e fugiu do local. O homem já havia sido denunciado anteriormente pela própria avó e, agora, está sendo procurado pela polícia.



