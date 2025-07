Novas imagens mostram suspeito saindo de carro e atirando pedra contra ônibus em São Paulo

Novas imagens reveladoras mostram um homem saindo de um veículo, atirando uma pedra contra um ônibus em São Paulo, voltando ao carro e indo embora logo em seguida. A série de ataques a ônibus no estado de SP acumula centenas de casos nas últimas semanas. Eles acabaram deixando um grande número de vítimas com sequelas físicas. Em um dos casos, uma mulher quebrou o nariz e teve que ser levada imediatamente ao hospital. Foi justamente o homem que causou estes estragos que foi localizado pela polícia e preso no último domingo (6).



