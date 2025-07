Oficiais de segurança pública explicam as ações da PM contra os ataques a ônibus em São Paulo

Representantes de forças de segurança pública fizeram uma coletiva de imprensa no início da tarde desta quinta-feira (3) para explicar as ações da Polícia Militar contra os ataques a ônibus no estado de São Paulo. Mais de 400 ônibus foram atacados com pedras em todo o estado até o momento. A Operação Impacto Proteção a Coletivos contará, segundo o oficial, com 3.641 viaturas e 7.890 agentes no total. Às 15h desta quinta-feira (3), a PM estará com mais de 600 motos em 12 pontos de bloqueios selecionados pela inteligência da polícia militar. O agente ainda destacou a importância da ajuda da população através do Disque Denúncia 181, caso presencie algum caso e identifique algum autor.



