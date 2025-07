Onça invade casa no Paraná e se esconde embaixo de mesa

Uma onça invadiu uma casa na cidade de Cambé, no Paraná, e se escondeu embaixo de uma mesa. O animal entrou pelo portão de uma residência que estava aberto, se apoiou na janela e pulou o muro, caindo no quintal da vizinha. Dois irmãos, de 5 e 14 anos, estavam dormindo dentro da casa invadida. Bombeiros que já estavam atrás do felino, que é um macho, acionaram a Força Verde para captura. A onça estava com medo e procurando um lugar para se esconder. O animal foi sedado e levado para uma unidade particular com clínica veterinária em Londrina (PR).



