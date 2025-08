Operação desmonta quadrilha que vendia anabolizantes ilegais com apoio de influenciadores

Uma quadrilha de venda ilegal de anabolizantes movimentou mais de R$ 25 milhões nos últimos cinco anos. Os produtos, incluindo anabolizantes e remédios para emagrecimento, eram fabricados clandestinamente, sem autorização da Anvisa, e vendidos pela internet sem prescrição médica. A atividade contava com o apoio de pelo menos seis influenciadores digitais, que divulgavam a empresa usando a própria imagem para atestar os supostos resultados dos medicamentos. Dois líderes da quadrilha foram presos no Paraguai. Os detidos na Operação Red Shark podem responder por organização criminosa, falsificação e adulteração de medicamentos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!