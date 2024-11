Operação mira quadrilha especializada em roubo de apartamentos de luxo em cinco estados

As polícias de cinco estados se uniram para desarticular uma quadrilha especializada em furtar apartamentos em prédios de luxo. Segundo a investigação, o grupo é baseado em São Paulo, mas já invadiu apartamentos no Rio de Janeiro, Goiás, Paraná e Santa Catarina. Os suspeitos se passavam por moradores e até interagiam com os porteiros. Foram cumpridos oito mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão. O prejuízo estimado é de cerca de R$ 50 milhões. Os agentes trabalham na identificação de outros integrantes do grupo.