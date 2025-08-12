Operação que mira quadrilha especializada em clonar controles de garagem prende 17 suspeitos

Subiu de 16 para 17 o número de prisões na operação que mira uma quadrilha especializada em clonar controles de portões para invadir condomínios. A maior parte dos alvos fica na região de Higienópolis, no centro da capital paulista. A quadrilha entrou na mira da polícia após um grupo de dez criminosos entrar nos prédios utilizando carros de luxo, semelhante aos de moradores e placas clonadas. Os criminosos renderam funcionários e moradores e forçaram a entrada de outros veículos da quadrilha, que fez um arrastão invadindo seis apartamentos. Na véspera do assalto, três homens foram até o prédio e cortaram os cabos de internet para criar um "ponto cego" no sistema de monitoramento e controle da portaria. A operação também prevê 51 mandados de busca e apreensão para serem cumpridos.



