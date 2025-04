Operadora de caixa é presa suspeita de desviar R$ 200 mil de loja na Bahia

Uma operadora de caixa foi presa suspeita de ter desviado um valor superior a R$ 200 mil do seu trabalho. Flávia Rodrigues, de 29 anos, era operadora de caixa de uma loja de variedades em Itabuna, na Bahia. Por conta de postagens ostentando luxo nas redes sociais, os patrões desconfiaram da funcionária, que recebia um salário-mínimo, e descobriram que ela recebia o dinheiro dos clientes e colocava no bolso em vez de pôr no caixa. O advogado de Flávia alega ter como provar que o valor furtado não foi tão alto, bem como que o carro e as viagens de luxo não são sequer financiados por ela e que o apartamento é financiado com a ajuda de um programa assistencial do governo. Ela pagou fiança de dois salários mínimos e responde em liberdade por furto qualificado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!