‘Os laudos confirmam homicídio, e não morte acidental’, dizem delegados sobre o caso Adalberto

Na tarde desta quarta-feira (18), os delegados responsáveis pelas investigações que envolvem o caso Adalberto fizeram uma coletiva de imprensa, onde esclareceram algumas questões. A principal delas foi que, como confirmam os laudos periciais, se trata de um crime de homicídio, e não de morte acidental. As perícias apontaram para uma lesão leve no pescoço, sem rompimento da traqueia, o que pode sinalizar que um golpe mata-leão teria asfixiado o empresário. Adalberto Júnior foi encontrado morto na segunda-feira, no dia 2 de junho, em um buraco de uma obra no Autódromo de Interlagos, zona sul de São Paulo. Ele havia participado de um evento no local na sexta-feira, 30 de maio.



