Ovos de Páscoa com sabores inusitados são destaque em padaria de São Paulo

Uma padaria em São Paulo se destaca por conta de seus ovos de Páscoa diferenciados. Entre as opções estão sabores como camarão, coxinha e costela. Segundo o proprietário, a padaria vende cerca de 500 unidades de ovos salgados diariamente, superando as vendas dos ovos de chocolate tradicionais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!