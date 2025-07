Paciente denuncia médico por comprar bebida alcoólica antes de plantão

Um médico foi afastado após um paciente denunciar que o profissional comprou vodka em uma lanchonete próxima ao hospital onde faria plantão, em Praia Grande (SP). O paciente, Felipe Gomes, notou que o médico estava com as mãos trêmulas no momento da compra. Mais tarde, descobriu que seria atendido pelo mesmo profissional. A direção do hospital confirmou o afastamento, e o Conselho Regional de Medicina abriu uma sindicância para investigar o caso. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que a ocorrência foi registrada como não criminal e será investigada administrativamente.



