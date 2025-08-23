Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral

Padaria de São Paulo promove festival do pão de queijo com vários recheios

São 18 opções da iguaria, com preços entre R$ 1,80 e R$ 4,50 por unidade

Balanço Geral|Do R7

Uma padaria na zona norte de SP está promovendo o festival do pão de queijo. O evento apresenta 18 sabores diferentes, incluindo caprese e brigadeiro. Os preços variam entre R$1,80 a R$4,50 por unidade. O festival termina neste domingo (24), oferecendo opções para todos os gostos.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Festival
  • PlayPlus
  • RecordPlus
  • São Paulo (Cidade)
  • São Paulo (Estado)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.