Padaria suspeita de envolvimento com o PCC pega fogo na zona sul de SP

Uma tradicional padaria localizada no bairro do Brooklin, na zona sul de São Paulo, foi destruída por um incêndio. Este estabelecimento é uma das nove padarias sob investigação por suspeita de envolvimento com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). As autoridades acreditam que essas empresas são usadas para lavar dinheiro ilícito.

A operação conjunta entre o Ministério Público e a Receita Federal visa desmantelar um esquema milionário envolvendo grandes comércios na cidade. Essas padarias estão situadas em locais estratégicos e movimentados da capital paulista. A descoberta da infiltração do PCC nesses estabelecimentos pegou muitos paulistanos de surpresa.

O modus operandi envolve frequentes trocas de sócios nas empresas investigadas. No caso específico da padaria incendiada, ela estava registrada em nome de uma pessoa ligada ao crime organizado. Além disso, postos de combustíveis e lojas de conveniência também fazem parte das investigações devido à suspeita similar: eles receberiam dinheiro em espécie proveniente do crime para lavá-lo através desses negócios.

