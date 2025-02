Padrasto confessa ter matado enteado de apenas 3 anos com socos e tapas

Pedro Henrique da Silva Pinto, padrasto do menino Alisson, de 3 anos, confessou ter matado o enteado com socos e tapas. Ele escondeu o corpo, que foi encontrado por populares, em uma região de mata de Belford Roxo (RJ). Vitória Maria da Silva, mãe do menino, foi agredida por vizinhos, que a acusavam de negligência, enquanto acompanhava as buscas. Ela que registrou o desaparecimento de Alisson e, inicialmente, apontava o pai da criança, que está preso, como responsável pela morte. Depois, Vitória admitiu que ela e a criança eram agredidos pelo seu atual companheiro.



