Padrasto da menina Larissa Manuela presta novo depoimento na delegacia

O padrasto da menina Larissa Manuela, de 10 anos, encontrada morta com golpes de faca em casa pela mãe em Barueri (SP), compareceu à delegacia, na tarde desta terça-feira (17), para prestar um novo depoimento. Diego, o padrasto, é o principal investigado pela polícia após os agentes terem encontrado na casa dele dois bilhetes, sendo um deles um pedido de desculpas à mãe de Larissa. Ele alegou que os bilhetes eram ligados a problemas no relacionamento do casal. Os investigadores e familiares acreditam que o crime tenha sido cometido por um conhecido da vítima, pois não havia sinais de arrombamento na porta da casa.



