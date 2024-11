Pai acompanha a filha em viagem e testemunha acidente que tirou a vida dela

Um pai testemunhou o acidente que terminou na morte da própria filha na rodovia Anchieta, em São Paulo. A jovem Graziela dos Anjos Vieira, de 23 anos, havia ido para o litoral paulista, acompanhada do pai e do irmão, para assistir a um jogo do time do coração. Durante o trajeto de volta, um carro bateu na traseira da moto que a jovem dirigia e ela acabou sendo atingida por um caminhão. O motorista que causou o acidente, fugiu do local.