Pai e mãe tentam proteger filho durante assalto na zona leste de SP e são baleados

Um casal foi surpreendido por criminosos armados enquanto colocava o filho de 4 anos no carro na zona leste de São Paulo. Dois homens armados desceram de um veículo branco e tentaram roubar o carro da família. Na tentativa de proteger a criança, os pais recusaram-se a entregar o carro, e os assaltantes dispararam, acertando o pai na coxa e a mãe no pé. Apesar dos ferimentos, os ladrões fugiram sem levar o veículo. "A dor eu nem senti, só pensava no meu filho", relatou a mãe. Já o pai comentou sobre o alívio de que o tiro não atingiu algum ponto vital. Um boletim de ocorrência foi registrado, e a polícia está investigando o caso.