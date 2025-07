Pai fala sobre estado de saúde de adolescente vítima de tentativa de feminicídio: 'Ela está lúcida'

Nesta quinta-feira (10), uma jovem de 16 anos foi vítima de uma tentativa de feminicídio pelo ex-namorado, na zona leste de São Paulo. O rapaz de 17 anos, inconformado com o término, invadiu a casa da menina e a atacou com golpes de faca no tórax. Ele foi apreendido próximo ao local do crime, em fuga, e a vítima foi levada ao hospital, onde está estável. O pai da menina comentou sobre o estado de saúde dela: “Ela está lúcida, conversando e tudo mais”.



