Pai que fugiu com a filha se entrega e acusa a ex-esposa de maus-tratos à criança

O caso do desaparecimento de Bianca Hasse, 8 anos, e seu pai Anderson, em Blumenau, SC, teve uma reviravolta. Anderson se entregou à polícia no Rio de Janeiro após 20 dias, alegando proteger a filha de maus-tratos. A Justiça permitia visitas paternas regulares, mas ele foi considerado foragido ao não retornar após o Carnaval. Anderson acusa a mãe, Mariane, de maus-tratos. A polícia investiga ambas as alegações e o Conselho Tutelar cuida do bem-estar da criança.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!