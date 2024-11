Pais compram carro para levar filha com hidrocefalia a hospital, mas veículo é roubado em SP

Lara é uma criança de um ano e dois meses que nasceu com hidrocefalia. Os pais dela, Richard e Jessica, residem em Taboão da Serra na região metropolitana de São Paulo e precisam se deslocar até o Hospital das Clínicas na zona oeste da capital paulista para o tratamento diário. Para facilitar a locomoção até o hospital, eles adquiriram um carro por R$ 9 mil como entrada e parcelaram o restante em 36 vezes. Recentemente, ao estacionarem o veículo em uma rua local durante a madrugada, descobriram que ele havia sido furtado. Imagens mostram um homem abrindo rapidamente a porta do carro utilizando uma chave mixa antes de fugir no veículo com a ajuda de comparsas em outro automóvel alugado. O casal relatou que não conseguiu fazer seguro do carro devido às despesas mensais altas relacionadas aos medicamentos necessários para Lara. Eles dependiam do veículo tanto para os tratamentos quanto para as necessidades diárias. Após perceberem a falta do carro cerca de vinte minutos depois que foi estacionado na porta da residência deles, Richard e Jessica registraram um boletim de ocorrência. Até agora não houve identificação dos suspeitos ou recuperação do veículo.