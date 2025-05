Pais de atriz mirim morta aos 11 anos reclamam de diagnóstico tardio: ‘Falaram que era dengue’

A atriz mirim Millena Brandão, de 11 anos, teve a morte cerebral confirmada após inicialmente ser diagnosticada com dengue. No hospital, foi descoberto um tumor de 5 centímetros em seu cérebro. Após 12 paradas cardíacas, a menina não resistiu.



Os pais de Millena questionam o tratamento recebido e acreditam que transferências hospitalares tardias agravaram a situação. Thais, a mãe de Millena, expressou sua indignação, compartilhando que "o diagnóstico correto poderia ter mudado o desfecho". A Secretaria Municipal de Saúde informou que abriu uma sindicância para investigar os atendimentos prestados à menina.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!