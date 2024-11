Parte de foguete consegue dar marcha ré e faz pouso em torre de lançamento

A nave Starship provou ser possível fazer uma viagem espacial e voltar para a Terra. Utilizando uma tecnologia contra o lixo espacial, no quinto teste feito com a nave, ela conseguiu descer e “estacionar” em sua torre de lançamento. O teste impressionou cientistas e estudiosos, já que o propulsor, que é o sistema de lançamento da nave, não era uma peça reutilizável e acabava caindo nos oceanos. Mas, com essa manobra, poderá ser usada outras vezes, reduzindo o custo das viagens espaciais e o lixo produzido. O registro foi feito no estado americano do Texas.