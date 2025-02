Passageira de carro de aplicativo abre vidro após filha passar mal e acaba assaltada em SP

Um motorista por aplicativo e uma passageira com suas duas filhas foram assaltados na avenida Francisco Matarazzo, em São Paulo. Os criminosos aproveitaram que o vidro do carro estava abaixado devido ao mal-estar de uma das crianças para atacar o veículo. Durante a abordagem armada, os ladrões levaram pertences do motorista, incluindo uma aliança de 26 anos e celulares, além dos cartões da passageira.