Passageiro ateia fogo em vagão de metrô lotado na Coreia do Sul

Um homem de 67 anos foi preso após atear fogo em um vagão de metrô lotado em Seul, na Coreia do Sul. Ele espalhou gasolina no chão e acendeu um fósforo, causando pânico entre os passageiros. O motivo da ação foi sua insatisfação com o divórcio; a ex-esposa não estava presente no vagão. Seis pessoas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas ao hospital.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!