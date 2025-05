Passageiro morre ao ficar prensado entre a porta da plataforma e a do trem na Linha 5-Lilás, em SP

Um passageiro morreu ao ficar preso entre a porta do trem do metrô e a plataforma em uma estação da Linha 5-Lilás do metrô de São Paulo, na zona sul da cidade. O acidente aconteceu por volta das 8h, horário em que as plataformas estavam lotadas. A morte foi confirmada pela ViaMobilidade, concessionária que administra a linha. Segundo relato de passageiros, o homem ficou prensado e foi arrastado pelo trem. Na hora, muitas pessoas começaram a chorar e gritar pedindo para o trem parar, mas o maquinista não ouviu e seguiu. Segundo relatos de testemunhas, o sensor de segurança da porta da plataforma não funcionou no momento do acidente.



