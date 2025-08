Passageiros reclamam de longas esperas e falta de informações no Terminal Tietê, em São Paulo

Na Rodoviária do Tietê em São Paulo, um grande número de passageiros ficou aguardando por horas devido ao atraso de ônibus. A passageira Rossany Yurie relatou que deveria embarcar para o Rio de Janeiro às 23h59 e não recebeu informações sobre a situação. "A empresa não dá uma resposta concreta. Ela fica remarcando a passagem e deixou a gente na mão", expressou Rossany. Outros viajantes também demonstraram descontentamento com a falta de comunicação da empresa responsável pelos transportes, que não respondeu aos pedidos por esclarecimentos até o momento.



