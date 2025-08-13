Passaia e Lombardi visitam telespectadora e experimentam lasanha feita com massa de pastel

O apresentador Eleandro Passaia e o comentarista Renato Lombardi foram recebidos na casa de Eliude Gonçalves Ribeiro, telespectadora do Balanço Geral, em Guarulhos, na Grande São Paulo. O motivo da visita foi um convite especial para um almoço em família. O prato foi inédito para Lombardi, que já provou lasanha em diversos formatos, com variados ingredientes. Desta vez, no entanto, a iguaria italiana foi preparada com massa de pastel. Segundo Eliude, a receita tem origem em Pernambuco, seu estado natal.



