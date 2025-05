Patos e gansos ficam azuis após água de córrego ser contaminada em Jundiaí (SP)

Patos e gansos de um córrego em Jundiaí, no interior de São Paulo, ficaram com as penas e outras partes do corpo azuis após a água ser contaminada por um corante químico. O córrego, que também mudou de cor, registrou ainda a morte de alguns peixes. A contaminação foi causada pelo tombamento de um caminhão que transportava corantes utilizados na indústria de embalagens. Segundo a prefeitura, os trabalhos de descontaminação da água já começaram. Equipes ambientais resgataram alguns animais e seguem monitorando a área em busca de outros que possam ter sido afetados.



