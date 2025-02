‘Patroa do PCC’ é suspeita de enviar ecstasy da Europa para o Nordeste brasileiro

Débora Tomaz de Aquino, conhecida como ‘Patroa do PCC’, é suspeita de ser a principal responsável pela entrada de ecstasy em Ipojuca, litoral de Pernambuco; cidade conhecida pela praia de Porto de Galinhas, famoso ponto turístico do Brasil. Débora é casada com um britânico e leva uma vida de luxo em Londres, na Inglaterra. Os investigadores acreditam que ela esteja usando uma clínica de ginástica, em Pernambuco, para receber e distribuir a droga. Essa clínica também é alvo da operação e pode estar sendo usada para lavar o dinheiro do tráfico.



