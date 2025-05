Paulo Cupertino afirma ser inocente durante julgamento e diz que não matou ninguém

Paulo Cupertino declarou-se inocente no julgamento sobre a morte de Rafael Miguel e seus pais, dizendo que "não matou ninguém", apesar das acusações. O depoimento ocorreu no Fórum Criminal da Barra Funda e durou onze horas. Espera-se que a sessão termine nesta sexta-feira (30).



