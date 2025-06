Pedreiro aposentado é atropelado e morto quando coletava latinhas no litoral de SP

Ronildo José da Cunha, pedreiro aposentado de 59 anos, foi atropelado enquanto coletava latinhas em Caraguatatuba, no litoral de São Paulo. O motorista do carro fugiu após o acidente. Ronildo, que sofreu múltiplos ferimentos, morreu ao chegar ao hospital. A família busca justiça e, com auxílio de câmeras de segurança, identificaram o veículo envolvido no atropelamento. O motorista foi ouvido pela polícia, mas foi liberado e continua livre.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!