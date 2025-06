Perícia confirma que corpo encontrado no Autódromo de Interlagos é de empresário desaparecido

A perícia confirmou que o corpo encontrado na manhã desta terça-feira (3), no Autódromo de Interlagos, é do empresário Adalberto Júnior. Ele estava desaparecido havia quatro dias, após participar de um evento de motos no local. Ainda não há confirmação se a morte foi causada por um acidente ou se trata-se de um crime.



