Perícia confirma que sangue encontrado no carro e na casa de Maicol é de Vitória Regina

As perícias envolvendo o sangue encontrado no carro de Maicol dos Santos ficaram prontas. O sangue é de Vitória Regina, jovem de 17 anos encontrada morta em Cajamar (SP) com sinais de agressão pelo corpo. Os laudos periciais confirmam que ela sofreu agressões depois de morta e que o falecimento da vítima ocorreu pelos ferimentos de faca. Os peritos não descartam a hipótese de ter havido abuso sexual, mas afirmam que ela não pode ser tecnicamente confirmada pelo estado avançado de decomposição em que o corpo foi encontrado. A reconstituição do crime vai acontecer em 24 de abril e Maicol não participará.



