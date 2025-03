Perícia revela que Maicol criou perfil falso para seguir e monitorar Vitória pelas redes sociais

A perícia realizada no celular de Maicol dos Santos, único suspeito preso até o momento no caso do assassinato de Vitória Regina em Cajamar (SP), revelou que ele criou um perfil falso nas redes sociais, e que esse perfil seguia o da jovem. Em depoimento, ele disse que não tinha redes sociais. Além do perfil, a polícia também encontrou fotos da adolescente no celular dele. Gustavo Vinicius e Daniel Lucas, apesar de apresentarem menos indícios de participação no crime, também são considerados suspeitos de acordo com a polícia. As investigações prosseguem conforme as perícias técnicas avançam. Até o momento, Maicol é o único suspeito preso temporariamente.



