Exclusivo: fotos de Vitória no celular de Maicol revelam dia a dia da adolescente antes do crime

O advogado da família de Vitória Regina, Fábio Costa, foi até a delegacia para olhar o inquérito do crime. Na tarde desta sexta-feira (14), foi revelado que fotos da adolescente foram encontradas no celular do principal suspeito, Maicol Antonio. Segundo o advogado, as imagens revelam o dia a dia de Vitória, antes de seu sumiço e assassinato, mas não é possível saber se elas foram tiradas pelo suspeito, ou capturadas da tela de alguém. Foi também comprovado que Maicol mentiu para a polícia sobre estar com a esposa no dia do crime e sobre não ter redes sociais.



