Perito analisa cenários que envolvem a morte de Adalberto Júnior na zona sul de São Paulo

O perito Ugo Frugoli participou nesta quarta-feira (11) do programa Balanço Geral para explicar como os investigadores estão construindo os possíveis cenários da morte de Adalberto Júnior. Segundo ele, a definição da causa da morte do empresário deve avançar com a análise dos trajetos que podem ter sido feitos para ocultar o corpo no buraco onde foi encontrado. Frugoli destacou ainda que os laudos periciais serão fundamentais para esclarecer as circunstâncias do crime. Adalberto, dono de uma rede de óticas na Grande São Paulo, desapareceu no dia 30 de maio após participar de um evento no Autódromo de Interlagos, na zona sul da capital. Seu corpo foi localizado no mesmo local.



