Perito forense analisa novos laudos da morte de Adalberto Júnior

O perito forense Danilo Peleje esteve no programa Balanço Geral nesta quarta-feira (18) e analisou os laudos divulgados pela perícia do caso Adalberto. Eles apontam a não ingestão de drogas pelo empresário, além de machucados no joelho. Em seu corpo, também foi encontrado sêmen, o que indica que ele pode ter tido relações sexuais antes de morrer. O empresário Adalberto Júnior foi encontrado morto dentro de um buraco em uma obra no Autódromo de Interlagos, zona sul de São Paulo, no dia 2 de junho, depois de um evento de motociclismo que aconteceu no local em 30 de maio.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!