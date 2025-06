Perito forense comenta laudo que aponta que Adalberto Júnior morreu por asfixia violenta

O perito forense Guilherme Lima participou do Balanço Geral para falar sobre o laudo que aponta que Adalberto Júnior morreu por asfixia violenta. Segundo Guilherme, isso significa que alguém apertou o peito ou pescoço do empresário. O perito ainda disse que existe a possibilidade de Adalberto ter morrido dentro do buraco onde foi encontrado.



