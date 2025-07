Pés de lavanda e boldo são roubados por mulher misteriosa na zona sul de SP

Uma mulher foi flagrada roubando plantas de uma marcenaria no Ipiranga, zona sul de São Paulo. As imagens mostram ela saindo de um carro e levando folhas de boldo e um vaso com lavanda. Em outra ocasião, uma segunda mulher também foi registrada furtando plantas do mesmo local. O dono da marcenaria afirmou que, caso as plantas sejam devolvidas, não pretende registrar boletim de ocorrência. O boldo é conhecido por seus benefícios medicinais para o fígado e o estômago, enquanto a lavanda se destaca pelo aroma agradável e efeito calmante.



