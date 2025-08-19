Pescador encontra carro afundado em rio e desvenda mistério que durava 60 anos, nos EUA

Um pescador encontrou um carro afundado no rio Mississipi, no estado de Minnesota, Estados Unidos, e desvendou um mistério criminal que durava 60 anos. Ele usava um sonar para monitorar cardumes e a temperatura da água, quando descobriu o veículo, no leito do rio. O carro desapareceu com o dono dele, Roy Benn, em 1967, e, desde então, ninguém tinha ouvido mais falar em ambos. Em 1975, o homem foi declarado legalmente morto, sem mais provas para continuar as investigações. A perícia investiga os restos humanos encontrados no veículo e os policiais tentam descobrir o que aconteceu com Roy.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!