Pescador encontra carro afundado em rio e desvenda mistério que durava 60 anos, nos EUA
O carro desapareceu com o dono dele, Roy Benn, em 1967, e, desde então, ninguém tinha ouvido mais falar em ambos
Um pescador encontrou um carro afundado no rio Mississipi, no estado de Minnesota, Estados Unidos, e desvendou um mistério criminal que durava 60 anos. Ele usava um sonar para monitorar cardumes e a temperatura da água, quando descobriu o veículo, no leito do rio. O carro desapareceu com o dono dele, Roy Benn, em 1967, e, desde então, ninguém tinha ouvido mais falar em ambos. Em 1975, o homem foi declarado legalmente morto, sem mais provas para continuar as investigações. A perícia investiga os restos humanos encontrados no veículo e os policiais tentam descobrir o que aconteceu com Roy.
