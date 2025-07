Pichador vende curso na internet por R$ 22 ensinando como escalar janelas

Viralizou na internet um vídeo de um pichador anunciando um curso de “como escalar prédios”, com valor promocional de R$ 49,90 por R$ 22, na região metropolitana de Curitiba (PR). Nas imagens, ele aparece junto a um parceiro escalando um prédio apenas pelas janelas e, apoiado nas grades, pichando a lateral do edifício. O vídeo ainda inclui um “truque” gratuito: um deles sobe nos ombros do outro para alcançar o andar seguinte e, assim, chegar ao topo do prédio.



