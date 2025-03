Piloto esquece passaporte e precisa retornar ao aeroporto após duas horas de voo

O piloto de um avião anunciou que, após duas horas de voo, a aeronave precisaria retornar ao aeroporto de onde saiu. Inicialmente, os passageiros se desesperaram, com medo de que o avião estivesse com algum problema. Depois, se revoltaram ao descobrir o motivo do retorno: o piloto havia esquecido o passaporte. A companhia aérea providenciou uma nova tripulação para levar os 257 passageiros e ofereceu uma indenização e vale refeição para eles. Porém, o estrago já estava feito e o voo pousou com seis horas de atraso em seu destino final.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!