Pintor morre após levar cotovelada de motociclista enquanto atravessava a rua

O pintor Adeílton, de 40 anos, morreu após ser agredido por um motociclista e ficar 30 dias internado na zona leste de São Paulo. Inicialmente, a família da vítima havia sido informada sobre um atropelamento. Porém, uma testemunha contou que, na verdade, ele recebeu uma cotovelada do motoqueiro, caiu no chão e bateu a cabeça. Pouco antes, Adeílton revelou aos parentes que havia se desentendido com uma ex-namorada e se envolvido em uma briga no presídio onde trabalhava no interior paulista. Agora, a família quer entender o que aconteceu. Acompanhe!