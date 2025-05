‘Piratas do Asfalto’ armam emboscadas para motoristas durante a madrugada em rodovias paulistas

Um motorista se tornou alvo de criminosos que usaram cones para criar uma barreira falsa na Rodovia dos Imigrantes, que liga São Paulo ao litoral do estado.



Ao perceber a emboscada, ele conseguiu escapar ileso. Táticas semelhantes têm sido observadas em várias estradas. Assaltantes aproveitam a pouca iluminação e congestionamentos para agir. Relatos de roubo, como o de uma recepcionista surpreendida em um pedágio e um motociclista atacado na Castelo Branco, destacam a crescente ousadia dos chamados "Piratas do Asfalto".



As concessionárias foram alertadas sobre a necessidade urgente de reforçar a segurança, enquanto especialistas pedem mais investimentos em iluminação e sistemas de alarme. Mesmo com a presença de câmeras, a rápida resposta policial é vital para evitar que esses crimes se tornem ainda mais frequentes.



