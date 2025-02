Pistas inesperadas levam à prisão de suspeitos de integrar quadrilha que assaltava casas em SP

Um ticket de estacionamento e uma nota fiscal da compra de mortadela foram peças-chave para a polícia desmantelar uma quadrilha responsável por roubos em casas de alto padrão na zona sul de São Paulo. Durante um assalto no Morumbi, os criminosos roubaram relógios de luxo, joias e eletrônicos, mas deixaram para trás pistas cruciais. Imagens de segurança da padaria e do mercado ajudaram a polícia a identificar e prender Renan Lima, enquanto seu irmão Wallace continua foragido. Na casa de Wallace, foram encontrados diversos objetos roubados, reforçando a ligação dos irmãos com os crimes.