Polícia acredita que Adalberto Júnior tenha sido morto após passar por área proibida em autódromo

A polícia suspeita que Adalberto Júnior tenha sido morto após acessar uma área proibida do Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo, ao tentar cortar caminho até o seu carro. Laudos preliminares apontam compressão torácica como causa da morte, o que levanta a hipótese de que ele tenha se envolvido em uma luta corporal com seguranças privados do local. Segundo as investigações, Adalberto pode ter sido enforcado com um golpe mata-leão e, em seguida, colocado em um buraco de obra onde o corpo foi encontrado, no dia 3 de junho.



