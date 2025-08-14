Polícia acredita que amigos de São Paulo desaparecidos no Paraná estejam em abrigos subterrâneos

A polícia acredita que os quatro amigos do interior de São Paulo desaparecidos no Paraná, a caminho da cidade de Icaraíma (PR), tenham sido colocados em um abrigo subterrâneo. Robishley Hirnani de Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi, Diego Henrique Afonso e Alencar Gonçalves de Souza foram ao Paraná para cobrar uma dívida de cerca de R$ 250 mil. Os abrigos subterrâneos são comuns na região de Icaraíma. Em 2020, quando o fluxo comercial de cigarros ilegais foi substituído, na cidade, pelo de tráfico de drogas, a Polícia Ambiental encontrou toneladas de maconha e cocaína em um destes locais.



